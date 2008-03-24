340 га землі захоплено в Сімферополі

В цілому сьогодні в Сімферополі і навколо нього під так звані «галявини протесту» захоплено 340 гектарів землі. Про це повідомляє прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА.

Найгостріше стоять питання по вул. Балаклавська, Оранжерейна, районам Пневматика, Петровські висоти та ін. Представниками керівництва Криму, міськради Сімферополя, ряду комітетів Криму досягнута домовленість про відвідини всіх самозахоплень, які розташувалися в межі Сімферополя і поряд з ним, щоб розібратися з кожним конкретним випадком і вже після цього ухвалювати рішення.