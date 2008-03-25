В Україні штормове попередження

В Україні на сьогодні оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 25 березня в Україні спостерігатимуться пориви вітру 17-22 м/с, в Карпатах, а вдень і в горах Криму 25-30 м/с.

В західних, Вінницькій та Житомирській областях місцями налипання мокрого снігу, вночі місцями сильні опади; в Карпатах сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У північних, центральних областях та в південній частині місцями сильні дощі, грози.

У східних областях, в Криму та Приазов`ї вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.