ЖКГ Севастополя до роботи взимку було підготовлене

Житлово-комунальне господарство Севастополя організаційно і технічно до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років було підготовлене, чому сприяла робота держадміністрації та міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова міської державної адміністрації Севастополя Сергій КУНІЦИН з посиланням на довідку, підготовлену міжвідомчою робочою групою з вивчення ситуації, що склалася з тепло- і газопостачанням міста в лютому 2008 року.

За інформацією С.КУНІЦИНА, група була створена на доручення першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА у відповідь на рішення сесії міськради і звернення севастопольських депутатів до найвищих органів влади країни (УНІАН: у лютому на сесії Севастопольської міськради робота міськдержадміністрації в частині підготовки і проведення опалювального сезону була визнана незадовільною. Депутати тоді також звернулися до керівництва країни з пропозицією «у зв`язку з тяжкою хворобою» Сергія КУНІЦИНА (наприкінці минулого року він у ФРН переніс складну операцію на хребті) розглянути питання про доцільність його перебування на посаді).

За словами С.КУНІЦИНА, до складу комісії, крім київських фахівців, було включено по два представники від міської держадміністрації та від міськради.

Головна причина збоїв у подачі газу і тепла, на думку комісії, криється у відсутності кільцевої системи газопостачання міста. Висновок - необхідно прискорити будівництво газового дюкера через Севастопольську бухту, повідомив голова виконавчої влади міста.

С.КУНІЦИН додав, що 8 із 9 членів комісії повністю погодилися з висновками, а один представник міськради написав особливу думку.

Минулої п`ятниці С.КУНІЦИН у «прямому ефірі» Севастопольської державної регіональної ТРК повідомив, що у нього відбулася зустріч з керівником робочої групи уряду - заступником Департаменту взаємодії з регіонами Міністерства регіонального будівництва Віктором ЛИТВИНЧУКОМ, і на ній наголошувалося, що група детально розібралася в ситуації і усно кваліфікувала роботу держадміністрації як професійну.