Ви живете в Севастополі? Тоді міліція йде до вас!

Дільничними інспекторами міліції Севастополя проводяться заходи, направлені на зміцнення зв`язків з населенням.

Операція має умовну назву «Візит», повідомляє Відділ зв`язків із громадськістю УМВС України в Севастополі.

«Відвідуючи громадян за місцем проживання, міліціонери цікавляться їх думкою про криміногенну обстановку в мікрорайоні, про роботу міліції. Також громадяни можуть поскаржитися дільничним інспекторам міліції на порушників громадського порядку», - відзначають міліціонери.

Дільничні інспектора вручають громадянам візитівку з вказівкою контактних телефонів дільничного, районного відділу міліції, УМВС України в Севастополі, місця розташування найближчого опорного пункту.

Також вони вручають пам`ятку «Як не стати об`єктом злочинних посягань».

«Дільничний повинен відвідати кожну квартиру, кожен будинок, щоб севастопольці знали свого дільничного, і в екстрених випадках могли звернутися до нього», - говорять у МВС.