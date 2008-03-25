225-річчя Севастополя відсвяткують з розмахом

Фінансування підготовки до святкування 225-річчя міста-героя Севастополя (запланованого на 14 червня) йде за планом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Владимир КАЗАРІН на засіданні організаційного комітету з підготовки і святкування 225-річчя Севастополя. На засіданні оргкомітету наголошувалось, що для святкування Дня міста знадобиться 158 млн. грн., з них 100 млн. грн. з держбюджету, більш як 40 млн. з місцевого бюджету і 17 млн. грн. - з інших джерел. В.КАЗАРІН повідомив, що 100 млн. грн. з держбюджету, призначених на підготовку свята, надходять вчасно. «100 мільйонів місто одержує. Готовність тих об`єктів, які здаватимуться до дня міста, - до 14 червня - на 80%. Робота на завершальній стадії. Є тверда впевненість, що повний план робіт буде виконано, тим паче, що держава свої зобов`язання виконує», - відзначив В.КАЗАРІН.

Він повідомив, що до 14 червня планується завершити роботи з будівництва Приморського бульвару, реконструювати Малахов курган, реконструювати об`єкти на Сапун-горі, закінчити будівництво Меморіалу перемоги на мисі Хрустальний, відкрити пам`ятник гетьманові Сагайдачному, Кирилу і Мефодію, пам`ятний знак депортованим народам, а до кінця року буде відкрито пам`ятник Соборності.

В.КАЗАРІН також повідомив, що святкування Дня міста відбудеться з 13 по 15 червня, і в ці дні очікується великий наплив туристів. Крім того, очікується приїзд артистів не лише з України, а й з-за кордону, зокрема російської співачки Алли ПУГАЧОВОЇ.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, який проводив засідання оргкомітету відзначив, що для участі у святкуванні Дня Севастополя необхідно запросити делегації з усіх областей України і представників іноземних держав, провести у всіх навчальних закладах країни в квітні-травні спеціальні заняття, присвячені історії міста, організувати в місті гастролі театральних колективів столиці та інших регіонів.