Чи дотримуються права нацменшин у Криму?
00:02, 25 березня 2008Крым
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Ющенко проведе зустріч з Воллєбеком
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 26 березня проведе зустріч з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі будуть обговорені питання задоволення культурно-освітніх потреб українців, які мешкають за кордоном, і забезпечення прав національних меншин та депортованих народів в Україні.
Також буде обговорено питання продовження моніторингу дотримання прав національних меншин в Криму.
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