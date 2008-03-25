Чи дотримуються права нацменшин у Криму?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 26 березня проведе зустріч з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі будуть обговорені питання задоволення культурно-освітніх потреб українців, які мешкають за кордоном, і забезпечення прав національних меншин та депортованих народів в Україні.

Також буде обговорено питання продовження моніторингу дотримання прав національних меншин в Криму.