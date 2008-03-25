Фахівці МНС підвищать професійну кваліфікацію

У Севастополі фахівці цивільного захисту МНС підвищать свою професійну кваліфікацію.

Як повідомляє Управління інформаційно-роз`яснювальної роботи та зв`язків із ЗМІ МНС України, до 28 березня у Севастополі, на базі кафедри підготовки спеціалістів із питань цивільної оборони Національного університету ядерної енергії та промисловості, тривають навчально-методичні збори з керівниками підрозділів радіаційного і хімічного захисту Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС.

Залучені спеціалісти візьмуть участь у теоретичних і практичних заняттях, мета яких – підвищення їхньої фахової кваліфікації.