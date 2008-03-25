Чому Тимошенко не поїхала до Криму?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не полетіла сьогодні до Криму для участі в засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування, оскільки проводить активну підготовку до завтрашнього розширеного засідання Кабінету міністрів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА. Вона зазначила, що на засіданні Кабміну Ю.ТИМОШЕНКО виступить із доповіддю про результати роботи уряду за перші 100 днів. «Роботи дуже багато і Юлія Володимирівна готує доповідь, - підкреслила М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, завтра відбудеться розширене засідання Кабінету міністрів, присвячене результатам роботи Кабміну в перші 100 днів. На засідання уряд має намір запросити парламентську опозицію. Як зазначала Ю.ТИМОШЕНКО, «буде відкрите засідання уряду, на яке ми запросимо й представників парламентської опозиції, й представників парламентської коаліції, запросимо громадськість. Уряд звітуватиме за 100 днів і відповідатиме на відкриті та, якщо будуть, жорсткі запитання.