Ющенко просить міряти 10 разів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від масових перевиборів до органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що є небезпека продовження ініціювання дострокових перевиборів. «Ми всі чітко розуміємо з кого треба почати, але ми не всі розуміємо, коли потрібно зупинитися. Щоб це не трапився ланцюжок, який буде торкатися десятків обставин», - заявив він.

Президент вважає, що це може призвести до нівелювання результатів волевиявлення громадян. «Ми його підміняємо не законом, а політичною доцільністю. Склалась політична карта на тій чи іншій території не в угоду якійсь політичній силі нам потрібно робити переобрання місцевої влади і мера, бо він не того кольору носить прапор, бо він не читає статут тієї чи іншої політичної сили. Переконаний, що це є жовта карта цьому процесу», - підкреслив Президент.

Він зауважив, що ця дорога може призвести до політичної нестабільності в тому чи іншому регіоні. Він зауважив, що необхідно 10 разів відміряти, перш ніж приймати подібні рішення.