Вступ України в НАТО не несе ризиків для сусідів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що вступ України в НАТО не нестиме ніяких ризиків для держав, з якими країна має відносини, а також для держав-сусідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

«Я б хотів сказати як Президент по відношенню до сусідів України: після вступу України в НАТО не з`явиться жодних нових ризиків для країн, з якими ми маємо відносини, для держав-сусідів», - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні питання про вступ України до Північноатлантичного Альянсу взагалі не стоїть, а розглядається лише її приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО. «Вибір буде через роки (щодо вступу України до НАТО – УНІАН)», - сказав Президент.

Водночас, за словами глави держави, сьогодні навколо питання про приєднання України до ПДЧ «піднявся весь світ». «Значить, це питання ведеться не дарма. Воно існує», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, мета євроатлантичної інтеграції України – не формування політики проти когось, а визначення інтересів країни, її ідентифікація.