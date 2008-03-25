У Севастополі вимагали відставки Куніцина

У Севастополі сьогодні відбулися два пікети, понад 400 учасників одного з яких вимагали відставки голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА, а близько 100 учасників другого - демонстрували свою підтримку діям глави виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, в пікеті біля стін міської державної адмінстрації „проти” С.КУНІЦИНА взяли участь активісти і прихильники місцевих організацій Партії регіонів, СПУ, ПСПУ, Русский блок, СДПУ(о), низки місцевих громадських організацій. Пікет прихильніків С.КУНІЦИНА склали в основному воїни-інтернаціоналісти, представники спортивних організацій, активісти «Конгресса русских громад Крыма». Учасники першого пікету тримали в руках партійні прапори і лозунги „Долой оккупантов!” (мається на увазі сімферопольське „походження” команди С.Куніцина—УНІАН), „Долой Куницына!”, „Поддерживаем решение горсовета объявить Севастополь территорией без НАТО!” та інші.

Під час цього пікету-мітингу було зачитано звернення до мешканців міста, в якому, зокрема, „команда Куніцина” звинувачувалася в „розбазарюванні севастопольської землі, привласненні бюджетних коштів, незаконному будівництві супермаркетів, готелів, казіно” тощо. Звернення підписали представники 6 міских відділень політичних партій і 34 громадскьких організацій. Учасники цього пікету і підписанти звернення заявили про початок акції протесту, яка триватиме доти, поки „команда Куніцина не буде відсторонена від влади”. Вони також встановили два намети неподалік входу в будинок міської адміністрації і розпочали збір підписів за відставку С.КУНІЦИНА.

Правопорядок під час цих акцій забезпечували близько 80 представників УМВС України у місті Севастополі, які не допустили сутичок.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом різко загострилися відносини між Севастопольською міською радою і Севастопольською міською державною адміністрацією, що проявлялося, зокрема, у намаганнях депутатів відправити у відставку керівництво виконавчого органу влади міста, незадовільних оцінках дій міськадміністрації під час „газової історії” тощо”. У свою чергу, на сайті міськадмінстрації було розміщене повідомлення прес-служби, в якому говорилося про те, що міськадміністрація передала в правоохоронні органи матеріали, які свідчать про незаконне оформлення головою міськради Валерій САРАТОВИМ (за часів його перебування на посаді голови ДПА у місті Севастополі) більше 6,5 га землі в Байдарській долині на свою дружину.