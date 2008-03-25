Почався суд над ”перевертнями”

У Криму кримінальну справу стосовно двох міліцейських працівників, які «кришевали» кишенькових злодіїв, направлено до суду.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, у січні минулого року кримськими правоохоронцями припинено діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого здійснювали грабіжи та крадіжки на залізничному й автобусному вокзалах столиці автономії. "Нерідко, особливо в літній період, до місцевих зловмисників приєднувалися подільники з інших регіонів країни і навіть сусідніх держав. У даний час вісім членів ОЗГ знаходяться на лаві підсудних", - йдеться у повідомленні.

Злодії встановили контакти з корумпованими співробітниками міліції, які покривали їх злочинну діяльність. Слідчим відділом прокуратури Криму закінчено розслідування кримінальної справи стосовно цих «перевертнів».

Начальнику відділення кримінального розшуку лінійного відділу міліції пред`явлено обвинувачення в зловживанні службовим становищем і одержанні хабара (ч.3 ст.364 і ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України), начальнику оперативно-пошукового відділення при управлінні розшуку - у зловживанні службовим становищем, перевищенні влади та незаконних затриманнях (ч.3 ст.364, ч.3 ст.365, ст.371 КК України).