Махінаторам з фірми МКС ”світить” в`язниця

Набув чинності вирок стосовно членів злочинної групи з числа працівників фірми «МКС», які за два роки скоротили прибуток організації на чверть мільйона гривень, перевівши їх у свої кишені.

Як повідомляє прокуратра Криму, Київський районний суд Сімферополя, погодившись з доводами прокурора, за розкрадання майна фірми призначив організатору злочинного угруповання покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, решта махінаторів одержала 4,6 років і 4 роки позбавлення волі.

Вину підсудних у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.366 (посадове підроблення), ч. 2,3 ст.358 (підробка документів), ч. 1 ст.209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, повністю доведено.

До трьох активних членів ОЗГ застосовано додаткову міру покарання у вигляді конфіскації всього майна.