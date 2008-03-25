Мер Ялти став ”людиною року”

Мер Ялти Сергій БРАЙКО отримав титул «Людина року» в номінації «Міський голова року-2007».

Про це повідомляє прес-служба мерії Ялти.

«Престижна Вища академічна рада визначила його (С.Брайко - УНІАН) переможцем серед 36 претендентів, оцінивши підсумки роботи міського голови і соціально-економічний розвиток Ялти за 2007 рік. У експертному опиті взяли участь більш як 700 експертів із 185 організацій України», - відзначили в мерії.

12-а церемонія вручення премії "Людина року" пройшла днями в Києві, в Національному палаці мистецтв "Україна".

Перш, ніж дізнатися ім`я переможця в номінації в номінації «Міський голова року-2007», зал, стоячи, вшанував хвилиною мовчання пам`ять одного з лауреатів - мера Феодосії Володимира Шайдерова. Отримуючи престижну нагороду, С.БРАЙКО заявив, що хотів би розділити цю нагороду зі своїм колегою В.Шайдеровим.