Скарби Херсонесу презентують у Варшаві
Перлина світової археології
|Руїни Херсонесу
За інформацією Посольства України в РП, проект підготовлено Культурно-інформаційним центром Посольства України в Польщі у співпраці з Інститутом класичної археології Техаського університету в Остині (США) та за сприяння Археологічного музею м. Варшави. Перед професорсько-викладацьким складом варшавських навчальних закладів та студентами виступить заступник Генерального директора Державного історико-архівного заповідника «Херсонес Таврійський» Лариса СЕДІКОВА з доповіддю на тему „Південний регіон стародавнього міста Херсонес, як джерело дослідження історії та економіки Херсонесу в античному та середньовічному періодах”. Науковий дослідник Інституту класичної археології Техаського університету в Остині Таісса БУШНЕЛЬ поінформує про співпрацю цього американського університету з Державним заповідником «Херсонес Таврійський» (м.Севастополь, Україна). Пізніше відбудеться дискусія.
Після наукової конференції відбудеться фотовиставка «Стародавній Херсонес Таврійський – перлина світової археології».
Проект презентуватимуть протягом року у польських містах Краків, Познань, Торунь, Лодзь, Вроцлав.