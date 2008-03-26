Скарби Херсонесу презентують у Варшаві

В Археологічному музеї у Варшаві 2 квітня відбудеться інформаційний захід «Археологічні скарби стародавнього Херсонесу Таврійського», метою якого є популяризація Державного історико-архівного заповідника «Херсонес Таврійський».

За інформацією Посольства України в РП, проект підготовлено Культурно-інформаційним центром Посольства України в Польщі у співпраці з Інститутом класичної археології Техаського університету в Остині (США) та за сприяння Археологічного музею м. Варшави. Перед професорсько-викладацьким складом варшавських навчальних закладів та студентами виступить заступник Генерального директора Державного історико-архівного заповідника «Херсонес Таврійський» Лариса СЕДІКОВА з доповіддю на тему „Південний регіон стародавнього міста Херсонес, як джерело дослідження історії та економіки Херсонесу в античному та середньовічному періодах”. Науковий дослідник Інституту класичної археології Техаського університету в Остині Таісса БУШНЕЛЬ поінформує про співпрацю цього американського університету з Державним заповідником «Херсонес Таврійський» (м.Севастополь, Україна). Пізніше відбудеться дискусія.

Після наукової конференції відбудеться фотовиставка «Стародавній Херсонес Таврійський – перлина світової археології».

Проект презентуватимуть протягом року у польських містах Краків, Познань, Торунь, Лодзь, Вроцлав.