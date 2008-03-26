Гонконг надасть Україні доступ до документації

Гонконг надасть українським експертам доступ до необхідної документації щодо аварії судна „Нафтогаз 67”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це домовилась експертна група України, очолювана першим заступником міністра транспорту та зв’язку України Василем ШЕВЧЕНКОМ.

Гонконгівська сторона на прохання глави української делегації висловила згоду надати доступ до необхідної документації (карт, схем, диспетчерських записів та інших документів) щодо аварії судна “Нафтогаз-67”, повідомляє прес-служба МЗС.

Також учора четверо членів групи взяли участь у спостереженні за роботою водолазів на місці затонулого судна.

Крім того, сторони домовились регулярно інформувати представників ЗМІ про хід рятувальних робіт та розслідування. При цьому інформація, яка могла б зашкодити провадженню слідства оприлюдненню не підлягає.

Рятувально-пошукові роботи на місці аварії українського судна „Нафтогаз 67” продовжуються, зокрема, працюють водолази, режим занурення яких залежить від часу припливів та відпливів.

Станом на 04.00 за київським часом 26 березня водолазами знайдено перші два тіла загиблих моряків.

МЗС України вживає усіх передбачених законодавством заходів у зв’язку з аварією та в межах своєї компетенції тримає ситуацію під контролем.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На судні “Нафтогаз-67” знаходилися 25 осіб: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег два тіла моряків.