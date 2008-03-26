Нацбанк не рекомендує збувати долари

Національний банк України не рекомендує населенню продавати долари за заниженим курсом, що склався на ринку готівки останнім часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

«На жаль, люди у нас ще не навчені колишнім досвідом і продають долар, коли він на піку падіння, а купують євро, коли воно на піку зростання», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

При цьому він зазначив, що на ринку готівки вже помітна тенденція до відновлення стабільності.