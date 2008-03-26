Євпаторійців поїли паленою горілкою

Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу стосовно членів злочинної організації, які поїли євпаторійців паленою горілкою.

Як ідеться у повідомленні прокуратури автономії, підпільне виробництво фальсифікату діяло протягом 2006-2007 років силами шістьох жителів Сакського регіону Криму, одна група яких була задіяна на підпільних цехах, а інша (підприємці) на постачаннях товару.

Горілку робили вдома, розмішуючи спирт і воду, а потім реалізовували товар з підробленими акцизними марками в партії із справжньою алкогольною продукцією.

Як повідомляє прокуратура, «підпільникам» пред`явлено обвинувачення у створенні злочинної організації, в незаконному виготовленні і збуті підакцизних товарів, підробці і збуті незаконно виготовлених марок акцизного збору, відмиванні коштів, одержаних злочинних шляхом.

Доводити вину членів злочинної організації у вчиненні цих злочинів прокуратурі автономії належить в суді, куди направлено матеріали кримінальної справи.