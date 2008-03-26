У есдеків Севастополя - новий лідер

Триває процес оновлення кадрів

Казбек МАЛЬСАГОВ очолив Севастопольський міський комітет Соціал-демократичної партії України (об’єднаної). Він став новим виконуючим обов’язки секретаря Севастопольського міськкомітету СДПУ(О), повідомляє офіційний сайт партії. К.МАЛЬСАГОВА представив есдекам Севастополя заступник голови СДПУ(О), депутат ВР Криму Юхім ФІКС. У регіонах країни триває процес оновлення керівних кадрів СДПУ(О). Довідка. Мальсагов Казбек Мусійович народився 1.02.1977 року в Магаданській області РФ. Був головою районної партійної організації Ленінського району м. Севастополь. Директор приватного підриємства "Союз-торг". Член СДПУ(О) з 2002 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter