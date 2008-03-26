У есдеків Севастополя - новий лідер
18:00, 26 березня 2008Крым
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Триває процес оновлення кадрів
Казбек МАЛЬСАГОВ очолив Севастопольський міський комітет Соціал-демократичної партії України (об’єднаної). Він став новим виконуючим обов’язки секретаря Севастопольського міськкомітету СДПУ(О), повідомляє офіційний сайт партії.
К.МАЛЬСАГОВА представив есдекам Севастополя заступник голови СДПУ(О), депутат ВР Криму Юхім ФІКС.
У регіонах країни триває процес оновлення керівних кадрів СДПУ(О).
Довідка. Мальсагов Казбек Мусійович народився 1.02.1977 року в Магаданській області РФ. Був головою районної партійної організації Ленінського району м. Севастополь. Директор приватного підриємства "Союз-торг". Член СДПУ(О) з 2002 року.
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