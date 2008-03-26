В Ялті відбудуться баталії. City VS City

30 березня в Ялті (Крим) відбудеться II Всеукраїнський фестиваль з брейк-дансу "City VS City".

Девіз фестивалю - "Молодь за здоровий спосіб життя!"

Цього року на танцполі зберуться команди з 16 крупних міст України. Команда складається з 10 учасників.

Мета чемпіонату: розвиток українського брейк-дансу, спортивної активності і культурного зростання молоді.

Як повідомляє Міністерство культури Криму, змагання з брейк-дансу проходять у вигляді баталій (батлов між командами, де один учасник або команда відповідає суперникові більш видовищними трюками і динамічним танцем). Шоу супроводжується роботою спеціального брейк-данс ді-джея і ведучого - MC, який підбадьорює глядачів і коментує те, що відбувається. Переможців визначить компетентне жюрі.

Організатор фестивалю - об`єднання з брейк-дансу Ялтинського центру культури.