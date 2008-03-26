Тимошенко продасть ”Море”

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням погодив план розміщення акцій ВАТ "Феодосійська суднобудівна компанія "Море" (підприємство групи Г).

Згідно додатку до розпорядження Кабміну від 19 березня 2008 р. № 492-р, продаж "Моря" планується провести до кінця III кварталу цього року.

Пільговий продаж акцій планується провести до кінця II кварталу. Кількість акцій - 16854480 (це 3,74% статутного фонду). Із них 0,54% хочуть продати працівникам підприємства, майно якого приватизується, а 3,2% - іншим громадянам, що мають право на пільгове придбання акцій.

Вартість даного пакету - 4213620 грн.

До кінця III кварталу планується провести продаж пакетів акцій за конкурсом (з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону). Кількість акцій - 434263116 (96,26% статутного фонду). Вартість - 108565779 грн.

***ВАТ "Феодосійська суднобудівна компанія "Море" є правонаступником державного підприємства "Феодосійське виробниче об’єднання "Море". Статутний фонд — 112779399 гривень. Загальна кількість акцій — 451117596. Номінальна вартість акції — 0,25 гривні. Вид акцій — прості іменні. Форма випуску акцій — бездокументарна.