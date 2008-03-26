Тимошенко продасть ”Море”
Кабмін погодив план розміщення акцій
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням погодив план розміщення акцій ВАТ "Феодосійська суднобудівна компанія "Море" (підприємство групи Г).
Згідно додатку до розпорядження Кабміну від 19 березня 2008 р. № 492-р, продаж "Моря" планується провести до кінця III кварталу цього року.
Пільговий продаж акцій планується провести до кінця II кварталу. Кількість акцій - 16854480 (це 3,74% статутного фонду). Із них 0,54% хочуть продати працівникам підприємства, майно якого приватизується, а 3,2% - іншим громадянам, що мають право на пільгове придбання акцій.
Вартість даного пакету - 4213620 грн.
До кінця III кварталу планується провести продаж пакетів акцій за конкурсом (з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону). Кількість акцій - 434263116 (96,26% статутного фонду). Вартість - 108565779 грн.
***ВАТ "Феодосійська суднобудівна компанія "Море" є правонаступником державного підприємства "Феодосійське виробниче об’єднання "Море". Статутний фонд — 112779399 гривень. Загальна кількість акцій — 451117596. Номінальна вартість акції — 0,25 гривні. Вид акцій — прості іменні. Форма випуску акцій — бездокументарна.