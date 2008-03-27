Шок! Педагоги Севастополя били учнів

Прокуратурою Ленінського району міста Севастополя виявлені факти грубого порушення вчителями прав і свобод учнів.

Як повідомили УНІАН у міській прокуратурі з посиланням на інформацію, надану помічником прокурора Ленінського району Севастополя Анастасією ПРИМАКОВОЮ, в ході перевірки прокурорам вперше за останні роки довелося зіткнутися з випадками фізичної дії з боку педагогів. Зокрема, встановлено, що в 2008 році в школі №60, на уроці математики вчителька вдарила по руці ученицю 8-го класу, чим заподіяла дівчинці забій пальців правої кисті. У тій самій школі стався й інший подібний інцидент: вчитель англійської мови з силою схопив учня 5-го класу за шию і усадив за парту. В результаті, на шкірі в області шиї хлопчика утворилося садно.

За даними фактами порушені дисциплінарні провадження. До вчителів застосовані заходи дисциплінарного стягнення – оголошено догани.

У прокуратурі також повідомили, що скарги від потерпілих до правоохоронних органів не надходили. Водночас, якщо, потрапивши в таку ситуацію, батьки вирішать звернутися в міліцію або прокуратуру, то педагог може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтею 125 Кримінального кодексу України за нанесення легких тілесних ушкоджень, зазначили у прокуратурі.