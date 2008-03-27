Хуа Тьєнь Лун спробує підняти Нафтогаз-67

28 березня на місце аварії українського судна «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі має прибути найпотужніший в Азії кран «Хуа Тьєнь Лун», за допомогою якого буде здійснено спробу підняти судно.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв”язку.

Заступник міністра транспорту Василь ШЕВЧЕНКО наголошує, що Посольство України у КНР робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути врятованих членів екіпажу судна “Нафтогаз-67” додому.

“Зараз Посольство України оформлює усі документи, необхідні для повернення українських моряків додому. Роботи здійснюються в максимально стислі терміни”, - сказав він.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, на місці аварії у Південно-Китайському морі знайдено лише два тіла загиблих моряків. При здійсненні ідентифікації був присутній український патологоанатом, проте, зважаючи на пізній час проведення досліджень, урядова комісія ще не отримала офіційних документів щодо ідентифікації двох знайдених членів екіпажу.

Пошуково-рятувальні роботи інших 16 членів екіпажу “Нафтогазу-67” тривають цілодобово, водолази працюють весь можливий для занурення час. Українські експерти здійснюють пошуково-рятувальні дії як спостерігачі-консультанти.

Гонконг на прохання української Урядової комісії з розслідування обставин та причин аварійної морської події в Південно-Китайському морі передає українській делегації необхідну документацію і матеріали, зокрема, аудіо- та відеоматеріали, карти, схеми, диспетчерські записи тощо. “Обсяг матеріалів досить значний, їх передача розпочалася з моменту прибуття української урядової комісії і досі триває”, - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогазі-67” перебували 25 осіб: 24 українці та один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали живими рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків.