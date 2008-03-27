У Криму ”бешкетуватимуть” проти НАТО

У суботу, 29 березня, в центрі Сімферополя за ініціативою Партії регіонів відбудеться Всекримський мітинг-протест проти вступу України до НАТО.

Як повідомили у прес-службі Кримської організації ПР, ініціативу "регіоналів" підтримали Російська громада Криму, кримські організації партії «Російський блок», КПУ, СДПУ(О), Партії промисловців і підприємців України, партії «Союз», Блоку Наталії Вітренко, Народної партії України, Ради жінок Криму та ін.

Учасники мітингу також вимагатимуть від Президента і уряду України вивести українських миротворців із Косово.