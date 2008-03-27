Матері дали 8 років за вбивство малюка

Сімферопольський районний суд Криму погодився з висновками державного обвинувачення і призначив матері за вбивство п`ятирічного сина покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, рішенням суду жінку також позбавлено батьківських прав стосовно чотирьох її дітей.

За поданням прокурора Сімферопольського району чиновників Перовської сільради автономії притягнуто до дисциплінарної відповідальності за те, що не вживали заходи до порятунку дітей із загрозливих їх життю небезпечних умов. "Мати п`ятьох дітей протягом тривалого часу злісно ухилялася від виконання батьківських обов`язків, не створила належних умов для життя дітей, систематично била їх", - ідеться у повідомленні прокуратури Криму. Безпосередньо перед трагедією дільничний лікар повідомила місцеву владу про те, що виявила у п`ятирічного жителя с.Обрив синці, рани на голові, однак реакції з боку місцевої влади не послідувало. "У інформації медпрацівник повідомила, що в домі, де проживає дитина, брудно і холодно, діти сплять на брудних мокрих матрацах. Однак реакції не послідувало, а незабаром малюка знайшли мертвим", - повідомляє прокуратура.