29 березня проведи 60 хвилин без світла

29 березня о 20.00 мільйони людей вимкнуть світло на 1 годину, щоб привернути увагу всього світу до проблеми зміни клімату.

Світовий фонд дикої природи (WWF) закликає приєднатися до акції.

"31 березня 2007 року 2200000 жителів Сіднея і 2100 компаній одночасно вимкнули світло на одну годину. Таким чином, енерговитрати Сіднея були понижені на 10,2% за годину. Це еквівалентно тому, неначебто на дорогах стало б на 48`000 машин менше!", - говорять організатори акції.

Цей простий вчинок надихнув безліч людей по всьому світу на боротьбу з глобальною зміною клімату. В результаті цього року до акції "Година Землі" приєднаються мільйони людей з декількох найбільших міст миру – світло вимкнуть Копенгаген, Торонто, Чікаго, Мельбурн, Брісбан, Тель-Авів, Маніла, перетворивши цю символічну акцію на справжній Глобальний рух.

Величезна кількість електроприладів в наших будинках і офісах - це не просто великі рахунки за електрику. Залишаючи включеними непотрібні прилади, всі разом ми створюємо додаткове навантаження на електростанції – головне джерело викидів парникових газів, відповідальне за тисячі тонн парникових газів щодня.

Година Землі наочно показує, що кожен з нас може внести свій внесок до боротьби із зміною клімату. І зробити це зовсім не складно – почати з того, щоб вимкнути за собою світло і непотрібні електроприлади.

Відпочинь сам – дай відпочити природі!

***WWF – одна з найбільших в світі громадських добродійних організацій, яка більш як 40 років працює для охорони природи на всій планеті. Щорічно WWF здійснює понад 1200 екологічних проектів, привертаючи увагу мільйонів людей до проблем охорони навколишнього середовища і їх рішення. Місія WWF – в запобіганні наростаючій деградації природного середовища планети і досягненні гармонії людини і природи. Головна мета – збереження біологічної різноманітності Землі.