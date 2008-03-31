Українським експертам відмовили в спілкуванні з екіпажем судна ”Яохай”

Представники української делегації оглянули китайське судно ”Яохай”, в результаті зіткнення з яким затонуло українське судно «Нафтогаз-67».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України. (Українська делегація на чолі з першим заступником міністра транспорту та зв`язку Василем ШЕВЧЕНКОМ, якого призначено заступником голови урядової комісії з розслідування причин аварії, прибула до Гонконга 25 березня – УНІАН).

Разом із тим, українським експертам було відмовлено в спілкуванні з капітаном і членами екіпажа китайського судна, а також наданні необхідної документації цього судна. “Зараз ми співпрацюємо з морською адміністрацією Гонконга, щоб вирішити це питання”, - повідомив В.ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що пошуково-рятувальні роботи на місці аварії українського судна “Нафтогаз-67” тривають. “Занурення водолазів ведуться постійно - як вдень, так і вночі, - сказав він. - Зараз розглядається варіант обстеження машинного відділення”. Представники української групи експертів постійно перебувають на плавучому крані, де мають можливість спостерігати за ходом рятувальних робіт і брати участь в операції як спостерігачі-консультанти.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Гонконзькій протоці зіткнулися українське судно «Нафтогаз-67» і великотоннажний китайський суховантаж «Яохай».

Українське судно, одержавши чотириметрову пробоїну, затонуло протягом декількох хвилин. На його борту перебували 25 людей. Шестеро громадян України і одного громадянина Китаю вдалося врятувати. Пізніше були підняті на поверхню тіла трьох загиблих моряків. Решту 15 членів екіпажа - громадян України - поки знайти не вдалося.