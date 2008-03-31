Голова НБУ порадив витрачати долари

Голова Ради Нацбанку Петро Порошенко сумнівається у змові уряду і комерційних банків щодо курсу уряду задля стримання інфляції.

"Я не думаю, що дії уряду і комбанків якимось чином узгоджуються. Ми можемо сказати. Що ці два дні НБУ провів у тісній взаємодії з урядом. Ми мали чітко відреагувати на те, що знизили за останній тиждень ліквідність банківської системи. Відчувалась певна нестача гривні, яка підняла ставку нічних запозичень до 15%", - сказав він в інтерв’ю "1+1", повідомляє сайт Порошенка.

"Насправді це є нормальна ситуація, коли в країні, яка бореться з інфляцією, ми прибираємо з ринку зайві гроші. Єдине – кількість грошей, які прибираються з ринку, – вона не має охолоджувати економіку і вона має працювати. Бо іншого рецепту, ніж дорогі гроші для боротьби з інфляцією не існує. Але в той же час ми не дозволимо вийти за межі визначених прогнозних показників, а саме 4,95-5.25 курсу гривні. І саме тому – як тільки ми побачили, що протягом одного дня ці значення на міжбанківському ринку опустилися нижче – було проведено низку консультацій і курс був вирівняний буквально на наступний день", - зазначив він.

На запитання, що робити з доларом, Порошенко відповів: "Якби ви мене спитали що робити з доларом – чи їх тримати на рахунку, чи їх переводити в інші валюти - з поточним рівнем інфляції, який ми маємо в державі, - я можу порадити лише одне – витрачати долари. І це найбільш ефективне їх вкладення".

Українська правда