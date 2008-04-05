Затримана турецька шхуна під конвоєм приведена у порт Севастополя

Затримана вчора у Чорному морі турецька шхуна “Осгур” сьогодні під конвоєм приведена у порт Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили українські морські прикордонники.

Як повідомив УНІАН представник юридичної служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, турецьку шхуну затримано на підставі порушення положень постанови Кабінету міністрів України від 13 серпня 1999 року, що визначає порядок використання живих та водних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України.

Згідно з цим документом, під час заходу у дану зону іноземні юридичні та фізичні особи при наявності у них промислового обладнання зобов`язані повідомити про це представників Держприкордонслужби. На думку юриста, виявлені на борту знаряддя свідчать про те, що турецькі рибалки вийшли на промисел.

Як повідомляв УНІАН, учора вранці корабель Морської охорони «Поділля» за 50 миль на південний схід від острова Зміїний у виключній економічній зоні України виявив рибальське судно «Осгур» (прапор Туреччини). Після подачі відповідних сигналів про зупинку шхуна зупинилася і на неї висадилася оглядова група.

За попередніми даними, рибальське судно з 4 членами екіпажу та капітаном приписане до порту Стамбула. Довжина – близько 15 метрів. У трюмах судна наразі виявлено два браконьєрські трали та запаси сухого льоду. Риби на борту не знайдено.

Майже рік тому в цьому ж районі корабель морської охорони «Буковина» вже затримував за незаконний рибний промисел турецьке судне «Буюк-Осгур» того самого судовласника, що і «Осгур».

Тоді на борту було виявлено 380 кілограмів камбали-калкану, сітки та сухий лід. Після судового рішення та сплати капітаном 125 тис. грн. штрафу й відшкодування збитків порушника було видворено за межі економзони.