Саратов спростовує звинувачення в передачі 19 тис. га мисливських угідь

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ спростовує звинувачення міської адміністрації в незаконній передачі рішенням сесії від 8 квітня комерційним структурам близько 19 тис. га мисливських угідь.

Як йдеться в спеціальному роз`ясненні, текст якого передано УНІАН, В.САРАТОВ вважає, що «істеричні заяви голови міської держадміністрації Сергія КУНІЦИНА та його заступника Ольги КОВІТІДІ про нібито передані приватним фірмам землі, що належать до природно-заповідних лісомисливських угідь, нічим іншим, ніж маячнею назвати не можна».

На думку В.САРАТОВА, «дані заяви показують верх некомпетентності високопоставлених чиновників держадміністрації в даному питанні, й в черговий раз ставлять під сумнів їхню здатність управляти міським господарством».

Як слідує далі з роз`яснення, рішенням міської ради ТОВ «Орлинівське мисливське господарство» передається в користування не право власності або довгострокової оренди земельних ділянок, а право користування мисливськими угіддями, тобто, визначено території, на яких може вестися мисливська діяльність, а землекористувачі залишаються колишніми. Крім того, як повідомляється, дане рішення не є підставою для виникнення прав на земельну ділянку, або частини ділянки, на якій розташовані мисливські угіддя, зокрема права оренди й права забудови даної земельної ділянки.

«Абсолютно безпідставними» назвав В.САРАТОВ звинувачення на адресу міської ради в обмеженні вільного доступу в мисливські угіддя простим севастопольцям і створенні закритих мисливських клубів.

Голова міськради на підставі вищевикладеного порекомендував посадовцям міської держадміністрації «уважно вивчати законодавство України, перш ніж робити гучні, безпідставні й не підкріплені документально заяви».

Звертаючись до керівників засобів масової інформації, В.САРАТОВ закликав їх «ретельніше перевіряти інформацію, поширювану прес-службою адміністрації».

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Ольга КОВІТІДІ від імені ОДА зачитала заяву про виявлення фактів «грубого порушення вимог земельного законодавства».

У заяві сказано, 8 квітня 2008 року на сесії міської ради «були ухвалені рішення «Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Орлинівське мисливське господарство» і товариству з обмеженою відповідальністю «Кордон Мекензі» в користування севастопольських мисливських угідь». Загальна площа вилучених у державного підприємства «Севастопольське лісомисливське господарство» і переданих приватним фірмам земель, що належать до природно-заповідних лісомисливських угідь, становить 19 тисяч гектарів».

Таким чином, підкреслюється в заяві, «приватні підприємства отримали можливість вільно розпоряджатися територією, яка дорівнює одній чверті всього Севастополя. За ділянку площею 13 тисяч гектарів приватне підприємство «Орлинівське мисливське господарство» платитиме місту 500 тис. грн. на рік. Менш ніж за 42 тисячі на місяць приватне підприємство одержало право вести будівництво й розпоряджатися природно-заповідним фондом на площі, що дорівнює території, яку займає Севастополь як місто».