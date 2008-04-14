На Великодні й травневі свята Укрзалізниця призначила 43 додаткові поїзди
16:53, 14 квітня 2008Крым
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Робота з вивчення попиту триватиме
«Укрзалізниця» додатково призначила 43 поїзди на Великодні й травневі свята.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, робота з вивчення попиту на найпопулярніші напрямки триватиме й надалі.
Зокрема, станом на 14 квітня 2008 року, Одеською та Донецькою дорогами призначено по 5 поїздів;
Південно-Західною залізницею – 9 поїздів, Південною залізницею – 6 поїздів, Львівською – 4 поїзда і Придніпровською залізницею – 14 додаткових поїздів.
Крім того, «Российские железные дороги» призначили 19 додаткових поїздів.
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