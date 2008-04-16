В уряді Криму з`явилося вакантне місце

Верховна Рада Криму звільнила Євгена ХИМЧЕНКА з посади міністра промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту. ”За” звільнення Є.ХИМЧЕНКА з посади проголосували 80 з 86-ти депутатів, які брали участь у голосуванні.

Як повідомив журналістам голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, Є.ХИМЧЕНКО написав заяву про звільнення за власним бажанням. «Він написав за власним бажанням, у зв’язку з переходом на іншу роботу», - повідомив кримський спікер.

Нова кандидатура на посаду міністра промислової політики, транспорту, зв`язку і ПЕК Криму поки що не обговорювалася.

Як повідомлялося, Є.ХИМЧЕНКО працював міністром промислової політики з червня 2006 року (коли після виборів-2006 кримський парламент сформував Раду міністрів Криму).