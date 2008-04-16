«Хізбів» перенесли на травень

Проект постанови Верховної Ради Криму про заборону діяльності політичної партії «Хизб-ут-Тахрір» планується розглянути на наступному пленарному засіданні кримського парламенту, яке відбудеться в травні.

Про це журналістів повідомив кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

За словами А.ГРИЦЕНКА, в даний час аналізуються рішення, які приймалися в інших країнах про заборону партії, вивчаються рекомендації юристів, правознавців. «Це питання розглядатимемо в травні для того, щоб воно було підготовлено не тільки як політична заява парламенту Криму, а щоб була вже якась нормативна база для передачі у Верховну Раду України для ухвалення закону відповідно до Конституції України», - заявив глава ВР Криму.

Відповідаючи на питання, як можна заборонити те, що де-юре не існує в Україні, кримський спікер заявив, що, можливо, буде прийнята якась заява ВР України, яка обмежуватиме діяльність радикальних релігійних організацій.

Як повідомлялося, кримський парламент має намір запропонувати Верховній Раді України прийняти закон про заборону діяльності партії ”Хизб-ут-Тахрір”. Парламентарії автономії збиралися розглянути це питання на пленарному засіданні у квітні.

Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ вважає «показушною» ініціативу ряду депутатів ВР Криму про заборону діяльності партії «Хизб-ут-Тахрір». Зокрема Р.ЧУБАРОВ зазначає, що політичні партії в Україні здійснюють діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів і згідно з партійними статутами, прийнятими у порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні». Станом на сьогодні в переліку зареєстрованих Міністерством юстиції України політичних партій немає партії «Хизб-ут-Тахрір», зазначає заступник голови Меджлісу. «Закономірне питання – як можна заборонити те, чого немає?», - запитує Р.ЧУБАРОВ.

«Якщо припустити, що автори проекту постанови насправді стурбовані проблемами організованого міжнародного тероризму й бажанням не допустити його проявів у Криму, то їм слід було б виходити з того, що в ідеологічному полі будь-якої релігії, зокрема, на жаль і в ісламі, існують «фундаменталістські», екстремістські утворення, що іноді мають терористичну спрямованість. Саме вибірковий підхід авторів проекту постанови, до того ж реалізований у формах, що суперечать чинному законодавству України, не тільки не дозволить їм досягти наміченої мети (якщо такою дійсно є намір припинити діяльність екстремістських організацій, а не бажання політичного піару), але й не сприятиме взаєморозумінню в кримському суспільстві», - зазначає перший заступник голови Меджлісу.

Він вважає ефективнішою й зрозумілішою для суспільства ”конкретну, а не показушну роботу” депутатів Верховної Ради Криму разом із народними депутатами по розробці пропозицій, спрямованих на вдосконалення норм діючих законів із запобігання екстремістській діяльності з боку будь-яких організацій.

Довідка. Точна повна назва партії – «Хизб ат-Тахрір аль-Ісламі» (араб. - ”Ісламська партія звільнення”). Мета партії - сприяти поверненню мусульман до ісламського способу життя (”всі сторони життя повинні грунтуватися на нормах шаріату”) і розповсюдження ісламської віри в світі шляхом джихаду. При цьому декларується, що реалізація цієї мети можлива лише шляхом відтворення єдиної (об`єднуючої весь ісламський світ) теократичної держави - халіфату.

Діяльність даної партії заборонена в цілій низці країн, зокрема в Росії.