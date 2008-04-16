У Севастополі відзначають День героїв Вітчизни

У Севастополі сьогодні відзначають День героїв Вітчизни, свято, засноване у місті 7 років тому.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ветерани війни, представники керівництва місцевих органів влади, громадськості відвідали на міському цвинтарі Алею героїв, а також вшанували їх пам’ять на Цвинтарі комунарів. На честь героїв Вітчизни влада міста сьогодні влаштовує прийом героїв Радянського Союзу, героїв соціалістичної праці, а також повних кавалерів орденів бойової та трудової слави.

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН під час виступу на урочистих зборах з нагоди Дня героїв Вітчизни зазначив, що це свято є „унікальним у своєму роді”. На його думку, Севастополь „має повне право пишатися тим, що сім років тому був першим містом на просторі всього СНД, який заснував це свято”. За його словами, „той факт, що рішення міста було вірним, підтверджений тим, Російська Федерація взяла приклад з Севастополя і також ввела це свято в свій щорічний календар”.

В урочистих зборах також взяли участь представники керівництва міської ради, командувань Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ.

За окремими планами урочистості з нагоди Дня героїв Вітчизни проходять і в усіх чотирьох районах міста.