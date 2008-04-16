Стартує дитячий конкурс «Людина і ліс»

У Криму стартує конкурс дитячого малюнка і конкурс на кращий твір на тему «Людина і ліс».

До участі в конкурсі дитячого малюнка запрошені учні молодших класів (1-4 класів) загальноосвітніх середніх учбових установ, розташованих на території держлісхозів. На конкурс дитячого малюнка приймаються роботи на листі форматом А4, виконані виключно фарбами або олівцями, без використання інших способів і матеріалів. Маленьким художникам доведеться продемонструвати своє уміння викладу теми, художнього виконання, оригінальність ідеї, повідомляє прес-секретар Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству.

Письменницький талант зможуть проявити учні 5-7 класів шкіл, розташованих на території держлісхозів.

Конкурси пройдуть в три етапи.

Кращі роботи присилаються в держлісхози, де комісія у складі працівників підприємств і співробітників райвідділів освіти до 8 травня повинна буде визначити переможців першого етапу.

Роботи, що пройшли перший відбірковий тур, перешлють в Рескомліс АРК. 24 травня керівництво комітету і кримської організації Товариства лісоводів України підведе підсумки другого етапу.

12 вересня авторів кращих малюнків і творів серед українських школярів назвуть в Києві представники Державного комітету лісового господарства і Товариства лісоводів України.