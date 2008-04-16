У Криму на пожежі загинули батько з сином

В Алуштинському регіоні Криму у власному будинку згоріли батько з сином.

Мешканці 4-квартирного одноповерхового будинку помітили, що з вікна пішов дим, слідом за цим послідував сильний вибух. На місце виїхали рятувальники.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, площа пожежі досягла 35 квадратів, вогонь повністю охопив квартиру і перекинувся на дах.

Коли вогонь загасили, на місці пожежі виявили два трупи: 80-річного господаря квартири і його 54-річного сина.

Cлідство з`ясовує причину пожежи. За попередньою версією, причиною пожежі могло стати куріння в ліжку одного з членів сім`ї.