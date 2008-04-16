«Синій птах» шукає талановитих музикантів

28 квітня - 3 травня в Криму проводиться IX Міжнародний музичний конкурс «Синій птах».

Як повідомляє прес-центр Міністерства культури і мистецтв АРК, конкурс проводиться в Сімферополі, Євпаторії, Ялті, Алушті в рамках Республіканської програми «Синій птах».

Свою майстерність та музичну творчість представлять більш як 200 конкурсантів з різних куточків України, Росії, Білорусії, Узбекістану, Литви, Південної Кореї.

У жюрі конкурсу імениті музиканти-виконавці і педагоги Криму, України, Росії.

Художній керівник проекту - начальник відділу мистецтв Міністерства культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, лауреат премії АРК Андрій ТЕРЕЩЕНКО, виконавчий директор проекту – начальник художнього відділу Кримської госфилармонии Анастасія ТЕРЕЩЕНКО.

Вхід на всі заходи конкурсу – вільний.