Прокуратура відновила права понад 600 кримчан

У січні - березні поточного року органами прокуратури Криму відновлено права понад 600 кримчан, яких було незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

У ході проведених в першому кварталі 2008 року перевірок органами прокуратури АРК опротестовано 632 незаконних постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

За допущені порушення конституційних прав громадян, унаслідок неправильного застосування норм адміністративного законодавства, за документами прокурорського реагування дисциплінарні стягнення накладено на 220 посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів.

"У ході перевірок органами прокуратури Криму порушено сім кримінальних справ. По них проходять працівники, які фальсифікували протоколи про адміністративні правопорушення. Розслідування шести таких злочинів закінчено, і кримінальні справи направлено до суду", - інформує прокуратура Криму.