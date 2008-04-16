Круглий стіл по торгівлі в літній сезон

17 квітня - 09.00. Круглий стіл «Проблеми і перспективи взаємодії профспілкових організацій і працедавців торгівлі, громадського харчування і сфери послуг в період літнього курортного сезону». До участі в засіданні круглого столу запрошені керівники підприємств торгівлі, послуг, ресторанного бізнесу, профспілкові організації. Будинок профспілок (вул. Севастопольська, 8, каб. 31, 2 поверх).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter