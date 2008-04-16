Круглий стіл по торгівлі в літній сезон

17:56, 16 квітня 2008
Крым
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17 квітня - 09.00. Круглий стіл «Проблеми і перспективи взаємодії профспілкових організацій і працедавців торгівлі, громадського харчування і сфери послуг в період літнього курортного сезону».

До участі в засіданні круглого столу запрошені керівники підприємств торгівлі, послуг,  ресторанного бізнесу, профспілкові організації.

Будинок профспілок (вул. Севастопольська, 8, каб. 31, 2 поверх).

 

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