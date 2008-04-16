30% громадян - за дві державні мови

Близько третини (30%) громадян вважає, що в Україні мають бути дві державні мови, українська та російська, натомість майже дві третини (60,9%) згодні з тим, що єдиною державною мовою має бути українська.

Такі дані за результатами опитування громадської думки передані сьогодні УНІАН Фондом “Демократичні ініціативи” та компанія “Юкрейніан соцілоджі сервіс”.

Водночас, за результатами опитування, прихильники державного статусу лише української мови розділяються на дві великі частини: 42% підтримують збереження статус-кво: «українська – єдина державна (як зараз), а російська вільно використовується», а 19% висловлюються за формулу «українська – єдина державна, а у регіонах компактного проживання росіян російська мова може бути визнана офіційною».

За рік кількість прибічників державного статусу двох мов – російської та української – скоротилася на 5% – з 35,3% в грудні 2006 року до 30,3% в грудні 2007 року. Скорочення відбулося за рахунок макрорегіону Центр та Північний Схід: тут воно склало понад 7%.

Серед тих, хто вважає, що російській мові треба надати статус другої державної цілковито по всієї країні, лише 19% мотивують свою позицію тим, що «відсутність державного статусу російської мови порушує їхні мовні права». 20% свою позицію пояснюють тим, що «звикли до російськомовного середовища, i поява української викликає певні незручності», 3,3% – небажанням вчити українську, а 2,6% зізналися в тому, що їх просто дратує українська мова.

Водночас понад 70% з тих, хто підтримує надання російській мові статусу державної цілковито по всієї країні, або в окремих регіонах, зізнаються, що особисто не відчувають жодних незручностей чи обмежень у вживанні російської мови: 36% стверджують, що «можуть вільно вживати російську мову i реалізовувати свої потреби в російській мові i зараз, але про всяк випадок хочуть підстрахуватися від можливих перекосів держави в мовній політиці», а 35,5% кажуть, що в «моєму регіоні i зараз російськомовне населення почувається нормально, але я чув, що в інших регіонах права російськомовних порушуються».

Довідка УНІАН. Фонд “Демократичні ініціативи” та компанія “Юкрейніан соцілоджі сервіс” проводили опитування з 5 по 18 грудня 2007 року. Методом інтерв’ю опитано 1800 респондентів, віком від 18 років із усіх областей країни. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%. У регіони згруповано такі області: Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області; Центр та Північний Схід – Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області та м. Київ; Південь та Південний Схід – Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області; Донбас та Крим – Донецька, Луганська області та АР Крим.