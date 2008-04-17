Меджліс хоче регулярно зустрічатися з Ющенком
12:21, 17 квітня 2008Крым
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Балога пообіцяв організувати це
|Мустафа ДЖЕМІЛЄВ
Про це йшла мова в ході зустрічі лідера Меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА зустрівся з головою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЙ.
В ході зустрічі з головою Секретаріату Президента обговорювалися питання, пов`язані з майбутнім розглядом у Верховій Раді України проекту Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», ситуація із забезпеченням кримських татар земельними ділянками, а також питання про організацію регулярних зустрічей Президента України з складом Меджлісу кримськотатарського народу.
Як повідомляє прес-служба Меджлісу, була досягнута домовленість, що зустріч представників Меджлісу з Президентом буде організована до 15 травня поточного року.
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