Меджліс хоче регулярно зустрічатися з Ющенком

Меджліс кримських татар вважає за необхідне організовать регулярні зустрічі з През идентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це йшла мова в ході зустрічі лідера Меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА зустрівся з головою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЙ.

В ході зустрічі з головою Секретаріату Президента обговорювалися питання, пов`язані з майбутнім розглядом у Верховій Раді України проекту Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», ситуація із забезпеченням кримських татар земельними ділянками, а також питання про організацію регулярних зустрічей Президента України з складом Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляє прес-служба Меджлісу, була досягнута домовленість, що зустріч представників Меджлісу з Президентом буде організована до 15 травня поточного року.