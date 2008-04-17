Маневровий потяг збив на смерть чоловіка

12:30, 17 квітня 2008
Крым
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Трагедія на вокзалі Сімферополя

На залізничному вокзалі Сімферополя (Крим) чоловік загинув під колесами маневрового потягу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок відбувся напередодні вдень.

«На залізничному вокзалі Сімферополя маневровий потяг збив чоловіка, який загинув на місці події», - сказано в повідомленні ГУ МНС в автономії.

Особа загиблого встановлюється.

На місце події виїжджали представники транспортної прокуратури та лінійного відділу міліції станції «Сімферополь».

 

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