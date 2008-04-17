Маневровий потяг збив на смерть чоловіка

Трагедія на вокзалі Сімферополя

На залізничному вокзалі Сімферополя (Крим) чоловік загинув під колесами маневрового потягу. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок відбувся напередодні вдень. «На залізничному вокзалі Сімферополя маневровий потяг збив чоловіка, який загинув на місці події», - сказано в повідомленні ГУ МНС в автономії. Особа загиблого встановлюється. На місце події виїжджали представники транспортної прокуратури та лінійного відділу міліції станції «Сімферополь».

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