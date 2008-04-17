«Соняшник» стартував в Євпаторії
13:36, 17 квітня 2008Крым
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Учасниками програми стали 135 дошколят
В Євпаторії (Крим) проходить п`ятий міський дитячий фестиваль «Соняшник».
«Соняшник» - це фестиваль для самих юних городян, в нім беруть участь вихованці дошкільних учбових закладів Євпаторії.
Учасниками програми «Соняшнику» стали 135 малюків і приблизно 20 керівників.
Жоден колектив не залишиться без уваги. Підводячи підсумки фестивалю, оргкомітет кожен виступ відзначить у відповідній номінації, всього їх 20. Заохочуватися будуть: «вдалий творчий задум», «творчий підхід і фантазію», «кращу хореографію», «кращу танцювальну композицію», «краще театралізування», «кращий дизайн костюма» та ін.
Проводить «Соняшник» Управління освіти Євпаторії.
За матеріалами Євпаторійського порталу "Каламіт"
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