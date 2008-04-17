«Соняшник» стартував в Євпаторії

В Євпаторії (Крим) проходить п`ятий міський дитячий фестиваль «Соняшник».

«Соняшник» - це фестиваль для самих юних городян, в нім беруть участь вихованці дошкільних учбових закладів Євпаторії.

Учасниками програми «Соняшнику» стали 135 малюків і приблизно 20 керівників.

Жоден колектив не залишиться без уваги. Підводячи підсумки фестивалю, оргкомітет кожен виступ відзначить у відповідній номінації, всього їх 20. Заохочуватися будуть: «вдалий творчий задум», «творчий підхід і фантазію», «кращу хореографію», «кращу танцювальну композицію», «краще театралізування», «кращий дизайн костюма» та ін.

Проводить «Соняшник» Управління освіти Євпаторії.

За матеріалами Євпаторійського порталу "Каламіт"