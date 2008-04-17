Тарасюк попередив Росію щодо флоту

Українська влада має домогтися виведення зі своєї території Чорноморського флоту Російської Федерації до 2017 року.

Як повідомляє прес-служба блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, про це сказав народний депутат від фракції НУ-НС, голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК, коментуючи заяву МЗС Росії про неактуальність для російської сторони обговорення Меморандуму про етапи і порядок виведення військових формувань Чорноморського флоту РФ з території України і актуальність питання про забезпечення Україною умов перебування російського флоту на своїй території.

“Як Україна зі свого боку дотримується міжнародних зобов’язань щодо забезпечення перебування Чорноморського флоту РФ на своїй території, так і Росія має дотримуватись своїх зобов’язань щодо виведення Чорноморського флоту з території України до 2017 року”, - зауважив Б.ТАРАСЮК.

“Коли мова йде про виконання Угоди “Про тимчасове перебування Чорноморського флоту Росії на території України”, російська сторона повинна не розмірковувати над тим, чи актуально це для неї, чи ні, вона повинна забезпечити виконання умов міжнародної Угоди”, - зауважив Б.ТАРАСЮК. Він наголосив, що Росія має виконати своє зобов’язання “не після 2017 року, а до 2017 року”.

Депутат нагадав, що Конституція України не дозволяє перебування іноземних військ на території нашої держави. “Відповідно до Перехідних положень Конституції, тимчасове перебування іноземних військових формувань можливе лише на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою”, - зауважив він.

Щодо актуальності для Росії питання забезпечення Україною умов перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, Б.ТАРАСЮК заявив, що “Україна повністю виконує свої зобов’язання щодо забезпечення перебування російського флоту, а російський Чорноморський флот, зі свого боку, перевищує повноваження, які він має, тимчасово перебуваючи на території України”. “Можна навести цілий список порушень, яких припускається російська сторона, перебуваючи на території України”, - сказав він. Б.ТАРАСЮК нагадав, зокрема, що “українські суди виносять рішення про повернення об’єктів навігаційно-гідрографічної служби, а російська сторона дозволяє собі розмірковувати з приводу правильності чи неправильності таких рішень і ігнорує їх”.

“Українська сторона має дуже багато претензій до Росії щодо порушень міжнародних угод і законодавства України”, - зазначив народний депутат. Б.ТАРАСЮК закликав Росію пам’ятати, “хто у кого в гостях” і “повернутися до суворого виконання положень угод і українського законодавства”.

“Мова йде про українську територію, - зазначив Б.ТАРАСЮК, - тому українська влада має бути достатньо твердою, захищаючи інтереси своєї держави, вона має домогтися виведення Чорноморського флоту РФ зі своєї території до вказаного в договорі строку, тобто до 2017 року”.

Б.ТАРАСЮК не виключає ініціювання зі свого боку питання про дострокове виведення Чорноморського флоту РФ з території України, “якщо російське керівництво продовжуватиме виголошувати провокаційні антиукраїнські заяви”.