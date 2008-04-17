СЛС створив парторганізацію в Севастополі

У Севастополі відбулася засновницька конференція міської організації політичної партії «Союз Лівих Сил». Керівником парторганізації призначений капітан другого рангу запасу Олександр БОБРЕНЄВ.

Затверджені статут і програма парторганізації.

Як повідомляє прес-служба Кримської організації «СЛС», на сьогоднішній день створена Севастопольська організація «СЛС» налічує 34 члени. Крім того, розглядається питання про вступ до неї ще 20-ти чоловік, які написали відповідні заяви.

Як відзначив голова Кримської організації «СЛС» Сергій БАРАНОВ, найближчим часом парторганізації будуть створені у всіх містах і районах Криму. «Основним завданням всіх міських і районних парторганізацій буде реалізація ключових ідей «Союзу Лівих Сил» на місцях. У тому числі і здійснення акції "Право на землю", яка почнеться в республіці в найближчий день», – підкреслив він.

***Лідер партії «СЛС» Василь ВОЛГА.