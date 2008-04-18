Влада Севастополя погрозила рекламникам

Влада Севастополя за невиконання вимог, що висуваються, має намір розривати договори з рекламними компаніями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови виконавчої влади міста Леонід САВЕНКО на нараді з представниками рекламних агентств.

За словами Л.САВЕНКА, вимоги стосуються, перш за все, зовнішнього вигляду біл-бордов, їх технічного стану і чистоти прилеглої території. Він зазначив, що «в місті склалася ситуація, коли ринок надання рекламних послуг перенасичений і конкуренція між підприємствами дуже гостра». Тому, як сказав він, за невиконання вимог, що висуваються, держадміністрація залишає за собою право розривати договори про співпрацю і укладати їх з більш відповідальними суб`єктами господарювання.

«У нас пустих балачок не буде. Площі для розміщення нової реклами обмежені. Сьогодні ми переходимо у фазу, коли прощатимемося з несумлінними рекламістами, і їхнє місце займатимуть інші», - сказав він. Разом з тим Л.САВЕНКО зазначив, що влада міста «завжди знаходила розуміння», і висловив надію, що в «передсвятковий період ми знайдемо розуміння і почнемо злагоджено і продуктивно працювати в рамках підготовки до 225-річчя Севастополя».

Заступник начальника міського управління містобудування і архітектури Ганна ПОМОРЦЕВА нагадала учасникам наради, що «16 квітня відбулося засідання рекламної ради, яка визначила дату - 24 квітня, до якої необхідно всі рекламні носії привести в порядок». За її словами, 24 квітня заплановано об`їзд міста з метою дослідження стану рекламних носіїв. «У разі невиконання вимог утримання рекламоносіїв розриватимуться договори», - сказала Г.ПОМОРЦЕВА.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації, з 2 по 19 червня на 259 різних рекламоносіях у місті буде розміщена святкова символіка, присвячена 225-річчю з дня заснування міста-героя Севастополя. У її розміщенні візьмуть участь 32 севастопольські підприємства.