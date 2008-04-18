Співробітники виконавчої служби не виконували рішення судів

Прокуратурою Гагарінського району Севастополя розслідується кримінальна справа, порушена за фактом зловживання службовим становищем і невиконання рішень судів співробітниками відділу державної виконавчої служби (ВДВС) Гагарінського районного управління юстиції.

Як повідомила УНІАН помічник прокурора Гагарінського району Севастополя Юлія ЧУВИЧЕЛОВА, злочин був виявлений під час перевірки, проведеної прокуратурою району за поданням, яке надійшло з Головного управління юстиції в місті Севастополі.

У документі містилися звинувачення в порушенні працівниками ВДВС вимог закону України «Про виконавче провадження». За інформацією Ю.ЧУВИЧЕЛОВОЇ, ще в 2005 році у виконавчій службі Гагарінського району на виконання знаходилося зведене провадження про стягнення з одного із севастопольських підприємств грошових коштів на користь фізичних, юридичних осіб і держави. Проте незабаром наказом Господарського суду міста Севастополя на задоволення вимог кредиторів цього підприємства був введений мораторій. Крім того, тоді ж ухвалою Гагарінського районного суду припинені будь-які виконавчі дії щодо стягнення з даного відповідача заборгованості по заробітній платі.

Як сказала помічник прокурора, посадовці ВДВС Гагарінського РУЮ зобов`язані були підкорятися вказаним рішенням і припинити виконавчі дії. Проте, вони навмисне продовжували вилучати грошові кошти з розрахункових рахунків підприємства, причому, як на користь стягувачів, так і на користь сторонніх осіб, які не мають до відповідача ніякого відношення.

Кримінальна справа порушена прокуратурою Гагарінського району за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) і ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.