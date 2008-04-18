Фахівці почали перевертати «Нафтогаз-67»

Фахівці станом на сьогодні закінчили роботи із закладання 6 тросів, щоб перевернути з оверкільного положення українське судно «Нафогаз-67», затонуле в Південно-Китайському морі після зіткнення з китайським суховантажем «Яохай».

Про це повідомляє прес-служба ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим).

Згідно з повідомленням, у четвер, 17 квітня, було заведено останній трос, фахівці провели тестування устаткування. Вся необхідна техніка, зокрема найбільший в Азії плавучий 4000-тонний кран-баржа, готова розпочати найвідповідальнішу фазу операції.

Водночас, роботам із перевертання судна може перешкодити погода, що погіршується на місці події, – на Гонконг насувається циклон, що може призвести до значного хвилювання моря, тоді як подібні роботи проводяться при повному штилі.

Як повідомляв УНІАН, до місцезнаходження українського судна «Нафтогаз-67», яке зазнало аварії в Південно-Китайському морі, 16 квітня прибув найпотужніший в Азії плавучий 4000-тонний кран-баржа «Хуа Тьєнь Лун». Відповідно до плану, з 9 до 18 квітня 2008 року тривають роботи з встановлення строп для перевертання судна з положення оверкіль, а 19 квітня судно планується перевернути. Також планується, що 20-22 квітня будуть встановлені підйомні стропи, а 23 квітня «Нафтогаз-67» буде піднято. Саме для цього було викликано найпотужніший в Азії кран. 24-26 квітня відбуватиметься латання пробоїни, 27 квітня - відновлення плавучості судна й доставка його до берега.

Довідка УНІАН. 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР). Українське судно після удару затонуло.

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 осіб: 24 українці й один представник Китаю. Семеро членів екіпажу - один громадянин Китаю й шестеро українців - були врятовані.

Пізніше були знайдені тіла трьох моряків. 15 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» вважаються зниклими безвісти.