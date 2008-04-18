Шемчук хоче засадити спікера Криму

Екс-прокурор Криму, народний депутат України (член депутатської групи «Народна самооборона») Віктор ШЕМЧУК звернувся з позовом до суду, вимагаючи скасувати рішення президії Верховной Ради Криму про позбавлення його почесного звання «Заслужений юрист АР Крим» та відзнаки АРК «За верность долгу».

Як повідомляє прес-служба «Народної самооборони», на думку народного депутата, рішення Презідії ВР прийнято незаконно, з перевищенням повноважень.

«Верховна Рада Криму, згідно з Конституцією, регламентом, положеннями, не вповноважена позбавляти когось будь-яких нагород. Більше того, в законі про державні нагороди зазначено, що особа може бути позбавлена нагород лише за вироком суду. Але такого рішення суду не було», – відзначив В.ШЕМЧУК

Він також звернувся до Генерального прокурора України Олександра МЕДВДЬКА "з заявою про здійснення злочину" головою Верховної Ради Криму Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

В.ШЕМЧУК мотивував своє рішення звернутися до прокуратури тим, що «Анатолій ГРИЦЕНКО, діючи умисно та використовуючи своє службове становище, з метою перешкоджання виконанню службових обов’язків народним депутатом, переслідуючи при цьому мету помститися за законотворчу діяльність, незаконно впливав на народного депутата України як державного діяча, з порушенням законодавства позбавивши мене звання «Заслужений юрист АР Крим» та відзнаки АР Крим «За верность долгу».

«Кримінальний кодекс України передбачає за такі діяння від 3 до 5 років позбавлення волі», – зауважив В.ШЕМЧУК, додавши, що наполягатиме на притягненні А.ГРИЦЕНКА до кримінальної відповідальності за згаданий злочин.

Народний депутат окремо наголосив на мотивації вчинку кримського спікера: «Дії пана Шемчука, направлені на обмеження конституційних основ статусу і повноважень АР Крим і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в автономії», тобто, підкреслив В.ШЕМЧУК, мається на увазі «саме законотворча діяльність, у тому числі й внесені мною зміни до законів».

«Так, я справді підготував законопроект про внесення змін до закону України про прокуратуру, яким передбачається позбавити голову ВР АРК права погоджувати кандидатуру прокурора республіки. Законопроект був розглянутий на Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності й підтриманий ним. Крім того, я вніс законопроект, відповідно до якого, кримський спікер не погоджуватиме кандидатури начальника УБОЗу, начальника відділу СБУ, начальника відділу нагляду за спецпідрозділами прокуратури Криму. Цей законопроект також підтримав Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності», – заявив В.ШЕМЧУК.

«Мною внесено також законопроект, яким пропонується упорядкувати правила надання охорони голові ВР Криму та голові Ради Міністрів АРК, адже сьогодні вони охороняються державною службою охорони незаконно», – додав він.

За словами В.ШЕМЧУКА, він запропонував внеси зміни до закону України про затвердження Конституції АРК. «Нині зміни до Конституції АРК може вносити лише ВР Криму. Ініційоване мною внесення конституційного подання підтримали народні депутати» – зазначив член «Народної самооборони»

«Можна сказати, що раніше Анатолій Павлович (ГРИЦЕНКО) дійсно мав президентські повноваження, а тепер ШЕМЧУК намагається їх позбавити», – сказав він.

«Така законодавча діяльність дійсно може «дестабілізувати» ситуацію. Тому витівка з позбавленням нагород є абсолютно логічною реакцією кримської влади на системну роботу суб’єкта законодавчих ініціатив», – підсумував В.ШЕМЧУК.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня прес-служба «Народної самооборони» повідомила, що група народних депутатів від блоку НУ-НС виступила за скасування виняткового права кримського парламенту вносити зміни до Конституції Криму. На думку одного з авторів подання, члена депутатської групи «Народна самооборона» В.ШЕМЧУКА, оскаржуваний пункт обмежує конституційне право Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів виступати із законодавчою ініціативою.

Днями Президія Верховної Ради Криму вирішила позбавити В.ШЕМЧУКА почесного звання і відзнаки за дії, «спрямовані на обмеження конституційних принципів, статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в автономії».

”Тут (по В.ШЕМЧУКУ – УНІАН) було прийняте логічне рішення Президії Верховної Ради Криму, котре, на наш погляд, має зупинити тих політиків, які спробами внесення змін до Конституції намагаються дестабілізувати ситуацію в Автономній Республіці Крим. Нам би цього (дестабілізації - УНІАН) не хотілося», - сказав кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

Голова Верховної Ради Криму обіцяє позбавляти почесних звань, встановлених кримським парламентом, політиків, які спробують зробити ревізію статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, а також Конституції АРК. «Усі, хто намагатиметься зробити ревізію статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, ревізію Конституції Криму будуть позбавлені звань, які присуджувалися відповідно до Конституції Криму, - підкреслив глава парламенту АРК. - Найближчим часом буде озвучений ряд персон, яким раніше були вручені почесні звання».