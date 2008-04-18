Севастополь вибере своїх майстрів

Конкурс до 225-річного ювілею міста

У Севастополі відбудеться міський конкурс професійної майстерності «Севастопольські майстри - 2008», присвячений 225-річному ювілею міста Севастополя. Конкурс проводить Севастопольська міська державна адміністрація (МДА) спільно з міською радою профспілок і міською організацією працедавців в рамках Трибічної соціально-економічної ради. Як повідомляє Відділ у справах преси і інформації МДА Севастополя, фінальні етапи конкурсу професійної майстерності по галузевих професіях відбудуться: перукар (21 квітня), кухар, офіціант (23 квітня), продавець продовольчих товарів (24 квітня).

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